“Ballando con le Stelle” | arriva Simona Ventura e si porta il suo Giovanni

Leggi su dilei

(Di giovedì 31 agosto 2023)e il compagnoTerzi parteciperanno a “con le2023”. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane la coppia, affiatata dal 2018, ha confermato la partecipazione al popolare programma di Milly Carlucci, che partirà ufficialmente su Rai 1 il prossimo sabato 21 ottobre. La conduttrice e il giornalista gareggeranno come concorrenti singoli, ognuno con il proprio insegnante. Per lasi tratta di un ritorno nello show visto che in passato ha ricoperto il ruolo di ballerina per una notte. “con le2023”: nel castTerzi Dopo le numerose indiscrezioni,ha confermato via ...