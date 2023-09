(Di giovedì 31 agosto 2023)hato pubblicamenteBot, la, unico strumento di intelligenza artificiale disponibile per il mercato interno nell'immediato. Oltre aBot,si ...

ha lanciato pubblicamente Ernie Bot, la risposta cinese a ChatGPT, unico strumento di intelligenza artificiale disponibile per il mercato interno nell'immediato. Oltre a Ernie Bot,si appresta a lanciare una serie di nuove applicazioni nate dall'intelligenza artificiale che permetteranno agli utenti di sperimentare pienamente le quattro capacità fondamentali dell'..."Siamo lieti di annunciare che Ernie Bot e' ora completamente disponibile al grande pubblico, a partire dal 31 agosto", ha affermatoin una nota. "Oltre a Ernie Bot,lancera' una serie di ...Rendendo ERNIE Bot disponibile,sarà in grado di ottenere un massiccio ritorno di pareri per migliorare l'app a un ritmo rapido, ha affermato il numero uno della compagnia, Robin Li. Le app di ...

Baidu lancia ERNIE Bot, la risposta cinese a ChatGPT Agenzia ANSA

Milano, 31 ago. (askanews) - Baidu ha lanciato pubblicamente Ernie Bot, la risposta cinese a ChatGPT, unico strumento di intelligenza artificiale disponibile per il mercato interno nell'immediato.Baidu ha lanciato il chatbot Ernie Bot, la risposta cinese a ChatGPT. Leggi tutto l’articolo per saperne di più!