Bagnini dell’Italcementi ostaggio dei “maranza” | “La situazione è diventata insostenibile”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 31 agosto 2023) Bergamo. Sono 6, lavorano o lavoravano alle piscine Italcementi di Bergamo come“a chiamata”. Hanno tra i 17 e i 23 anni, come la maggior parte dei circa 80 collaboratori del centro natatorio comunale. Studiano alle superiori o all’università e non vedono l’ora che questa faticosa stagione estiva giunga al termine. Perché da giugno sono alle prese con gruppi di ragazzini, i famosi “”, che rendono i loro turni una vera e propria battaglia. Il più delle volte persa, perché, come spiegano “siamo di fronte ad un impasse. Noi possiamo solo riprenderli, non possiamo allontanarli fisicamente dal piano vasca e così anche le guardie giurate non armate che si occupano di pattugliare il perimetro per impedire loro scavalcare il cancello per entrare senza pagare. Le forze dell’ordine arrivano solo quando ladegenera e noi ...