Backstreet Boys | nuove accuse di violenza sessuale per Nick Carter | avrebbe abusato di una minorenne

Backstreet Boys, nuove accuse di abusi sessuali per Nick Carter Sky Tg24

NEW YORK - Nuove accuse di violenza sessuale per Nick Carter. Il frontman dei Backstreet Boys avrebbe abusato di una minorenne. Lo riferiscono diversi media americani. I fatti risalgono al 2003: ...