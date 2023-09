Avellino Calcio | Marcello Trotta ha rescisso il contratto

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa società U.S.1912 comunica il termine del rapporto con il calciatore. L’attaccante, dopo una stagione deludente, marcata da scarse presenze e pochissimi gol, ha scelto di rescindere ilcon il sodalizio bianco verde. La società, nel ringraziare il calciatore per la serietà e la dedizione dimostrata verso la maglia del Lupo, coglie l’occasione per augurargli le migliori fortune professionali per il futuro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

. di Attilio Spidalieri* Alcuni scienziati canadesi hanno costatato, in uno studio ...dimostra che questa proteina gioca un ruolo importante nel conservare il livello fisiologico del...Il direttore tecnico dell'Giorgio Perinetti ha parlato a margine dell'evento tenutosi nella sede di Sky per la presentazione del nuovo sponsor della Serie C soffermandosi sul lavoro svolto finora in Irpinia: "La ...Ha indossato poi le maglie di Siena, Pistoiese, Alessandria e. Quindi il passaggio al Cagliari con l'esordio in rossoblù il 2 settembre all'Unipol Domus nella sfida contro il Modena. Ha ...

UFFICIALE - Tounkara ha firmato col Foggia e sfiderà l'Avellino TuttoAvellino.it

Febbre biancoverde. 4588 abbonati e Curva Sud già sold-out contro il Latina Si è chiusa ieri a mezzanotte la campagna abbonamenti dell’Avellino calcio. Raggiunta quota 4588. “Partenio-Lombardi” sold o ...Il 5 luglio 2023 viene ceduto dalla Ternana in prestito con diritto di riscatto al Südtirol e dopo avere rotto con il club altoatesino firma col Picchio ...