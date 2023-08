Austin Butler parla di Saint Laurent | di stile Old Hollywood e di come trovare la T-shirt perfetta

(Di giovedì 31 agosto 2023) «Da anni è stato tutto molto intenso e di conseguenza mi sto prendendo una piccola pausa», ha dichiarato di recentea GQ mentre si trovava a Manhattan, subito dopo essere stato sceltotestimonial diMYSLF, il loro primo profumo da uomo dal 2017. «Recito da quasi 20 anni. Per tanto tempo, ho inseguito i miei sogni. Ora molti si sono realizzati». In poco tempoè passato dall'essere un ragazzino del canale Disney abbastanza noto, fino a diventare uno dei volti maggiormente riconoscibili die lungo il percorso si è anche guadagnato il titolo di uno dei più eleganti. L’attore che ha interpretato Elvis e si è guadagnato un ruolo da protagonista nel seguito di Dune, si attiene a una formula dielegante ...

Siamo a New York e Yves Saint Laurent sta per svelare MYSLF , la nuova fragranza interpretata da. Sono sei anni che la maison francese non lancia un nuovo maschile e ci sono giornalisti da tutto il mondo. Il caso vuole che la stampa italiana sia la penultima a intervistare il ...Combo perfettaè il testimonial di Myself di YSL - - > Se ne vociferava da tempo ma ora è ufficiale:sarà il global ambassador della nuova fragranza maschile Myslf di . E c'era da ..., degli attori più acclamati della sua generazione, celebre per aver lavorato con registi di fama internazionale e per la sua straordinaria interpretazione nel film "Elvis", per la quale ...

Austin Butler, il potere dei libri Vanity Fair Italia

L’attore che abbiamo scoperto in Elvis, Austin Butler, racconta come la lettura aiuti a riconnettersi con le emozioni. Proprio come il su profumo ...YSL Beauty Austin Butler – L’attore è il Global Ambassador della nuova fragranza MYSLF, una visione moderna della mascolinità. YSL Beauty Austin Butler: il nuovo global ambassador, il video “Sono ...