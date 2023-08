Attentato don Coluccia | il sacerdote | “Meloni ha dimostrato sensibilità | visiterà periferie”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – “C’è una proposta criminale, bisogna riappropriarsi di questi territori. L’articolo 3 della Costituzione dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli. La presidente del Consiglio haed essendo di Roma conosceva già le situazioni, quindi ha preso a cuore tutto ciò che sta accadendo in questi territori e cercherà con il suo governo di portare delle possibili soluzioni”. Lo dice, al termine dell’incontro con la premier Giorgiaa Palazzo Chigi, don Antonio, prete simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità, vittima di un’intimidazione in occasione della marcia per la legalità per le strade di Tor Bella Monaca, dove un uomo ha tentato di investirlo. “Ho raccontato alla premier le criticità del crimine sulla città, almeno quello che a livello pastorale i miei ...