Atletica | Tamberi è quarto a Zurigo | “In testa ho già le Olimpiadi di Parigi”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nella serata in cui tornava in pedana dopo i Mondiali di, Gianmarcosi piazzanel salto in alto con la misura di 2,28, alla tappa della Diamond League di. Vince Mutaz Barshim con 2,35. L’Azzurro è riuscito a saltare al terzo tentativo, la misura, con tanta stanchezza probabilmente addosso, dopo il successo iridato di quasi due settimane fa. Come riporta la nota di fidal.it ‘comincia senza errori a 2,15 e 2,20. Solo due atleti saltano 2,24 alla prima prova, il coreano Woo Sang-hyeok e il giapponese Ryoichi Akamatsu, mentrealla seconda come tre avversari: Barshim, il neozelandese Hamish Kerr e lo statunitense Shelby McEwen. Con l’asticella che sale a 2,28 è Mutaz Barshim l’unico a superarla al primo tentativo, Kerr al secondo. Quando si va al terzo e ultimo ...

Gianmarcoha chiuso al quarto posto la gara di salto in alto della Diamond League 2023 a Zurigo . Il fresco campione mondiale ha superato la quota di 2.28, per poi sbagliare due volte a 2.31 e una volta

