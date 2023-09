Atletica | Jacobs vola alla Diamond League in Cina | obiettivo ritoccare il 10”05 nei 100

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 31 agosto 2023) Con l’argento mondiale della 4×100 nella valigia (leggi qui), tanta fiducia in più e una forma in crescita. Appuntamento inper Marcell, atteso in gara sui 100 metri sabato a Xiamen nel meeting della Wanda. Pochi giorni dopo la rassegna iridata, il campione olimpico se la vedrà con i primi due frazionisti della staffetta Usa che ha conquistato l’oro, Christian Coleman e Fred Kerley. Tra gli obiettivi dell’azzurro, anche quello diil 10.05 di primato stagionale che per quattro centesimi non è bastato per entrare nella finale individuale a Budapest. A quattro anni dall’ultima volta il massimo circuito mondiale torna in territorio cinese, nel futuristico Egret Stadium della città che si affaccia sulla costa sud-orientale, e già questa è una notizia. In tutto sono ...