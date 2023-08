Atletica | Gianmarco Tamberi scarico dopo l’apoteosi mondiale | 4° in Diamond League | Barshim domina a Zurigo

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023)ha fatto la sua prima uscita ufficiale da Campione del Mondo di salto in alto. Sono passati appena nove giorni dall’impresa di Budapest e l’azzurro è rientrato in gara in occasione della tappa dellaandata in scena a. Il massimo circuito internazionale itinerante è sbarcato in Svizzera subitola conclusione della rassegna iridata e il fuoriclasse marchigiano ha onorato l’impegno, ma naturalmente la condizione mentale e motivazionale non era delle migliori. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 era visibilmentei giustificati festeggiamenti degli ultimi giorni e ha comprensibilmente faticato a ingranare, come è successo anche ad altri talenti impegnati questa sera....