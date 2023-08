(Di giovedì 31 agosto 2023) La voglia di continuare a competere.tornerà in gara quest’oggi in occasione della tappa della Diamond League che andrà in scena a. Il massimo circuito internazionale dileggera riprenderà la propria corsa dopo quanto accaduto nei Mondiali di Budapest (Ungheria), dove Gimbo ha scritto un’altra pagina di storia della propria carriera, andando a vincere nel salto in alto l’unico oro che mancava alla sua collezione straordinaria. Il fuoriclasse nostrano, autore in Ungheria della miglior prestazione mondiale stagione (2.36 metri saltati al primo tentativo), proverà a regalare spettacolo, confrontandosi con il qatarino Mutaz Essa Barshim, bronzo iridato in terra magiara dopo aver condiviso conil metallo pregiato ai Giochi di Tokyo e centrato tre titoli iridati ...

Atletica, Gianmarco Tamberi: "A Zurigo gareggio per divertirmi con il pubblico" OA Sport

