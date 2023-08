Atletica | Diamond League Zurigo 2023 | Gianmarco Tamberi quarto nell’alto | vince Barshim

(Di giovedì 31 agosto 2023)ha chiuso alposto la gara di salto in alto della. Il fresco campione mondiale ha superato la quota di 2.28, per poi sbagliare due volte a 2.31 e una volta a 2.33 con l’ultimo tentativo rimasto. La vittoria è andata all’amico e rivale Mutaz Essa, che ha superato con facilità 2.35 imponendosi davanti ad Hamish Kerr che con 2.33 firma il nuovo record nazionale neozelandese. Terzo posto per il coreano Woo con 2.31. Nell’altro grande evento di stasera, immancabile vittoria nel salto con l’asta per Armand Duplantis, che dopo essersi garantito il successo a 6 metri tondi tondi prova l’assalto al suo stesso record del mondo: i tentativi a 6.23 non vanno a segno, ma soprattutto uno è stato ...

Tutto pronto per l'undicesima tappa della WandaLeague 2023 dileggera che si svolge a Zurigo (Svizzera). Nell'ambito del meeting Weltklasse Zürich sono previste 15 gare valide per il massimo circuito mondiale. La prima, quella del ...In Svizzera la quartultima tappa della stagione con tante stelle dei mondiali. In pedana anche Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in ...Nel triplo Andy Diaz è già sicuro della qualificazione per la finale di Eugene, dove difenderà il titolo di 'League champion' vinto nella scorsa stagione a Zurigo da cubano, quando non aveva ...

LIVE Atletica, Diamond League Zurigo in DIRETTA: nuova sfida tra Tamberi e Barshim dopo i Mondiali! OA Sport

Al meeting di Zurigo il campione mondiale Gianmarco Tamberi nell’alto e Mattia Furlani nel lungo. Diretta tv su Sky Sport Arena dalle 20.00 e su Rai 3 dalle 20.10.Quarto posto per l'azzurro e 2,28. Nel tempio del Letzigrund, era la prima gara del marchigiano dopo l'oro di Budapest ...