Atalanta | ufficiale l’arrivo di Holm in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nuovo colpo di mercato messo a segno dall’, che nelle ultime ore ha visto sfumaredi Alessandro Buongiorno. Il club nerazzurro ha ufficializzato l’acquisizione di Emilincondi: “L’comunica di aver acquisito daCalcio – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, condi opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Emil Alfons, 23enne laterale svedese di piede destro che ha scelto il 3 come numero di maglia”. La società bergamasca, inoltre, ha risolto ildi Roberto Piccoli all’Empoli: l’attaccante ora andrà ad indossare la maglia del ...

Tanta attesa per il nuovo sponsordell'che andrà a coprire la maglia. Nel frattempo, spazio a proposte e tanta ironia Mercato, stadio, biglietti, ma all'manca ancora una cosa: lo sponsordella ......ultimare gli ultimi movimenti in uscita e in entrataMancano poco più di 24 ore alla chiusuradel calciomercato. Tra le società più attive in queste ultime battute c'è sicuramente l',...Commenta per primo Nuova avventura per Roberto Piccoli , l'attaccante i proprietà dell'lascia l' Empoli e passa al Lecce . Il comunicato:BC comunica che, dopo la risoluzione anticipata del prestito a Empoli FC, ha ceduto a US Lecce - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con opzione di riscatto e contro - riscatto - il ...

Niente Juve, UFFICIALE: Holm all'Atalanta | Primapagina Calciomercato.com

Emil Holm è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Atalanta. Come avevamo anticipato (leggi qui l'articolo), il giocatore svedese arriva dallo Spezia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo ...In uscita è Youssef Maleh a passare proprio in forza ai toscani, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Altra operazione in uscita dei giallorossi con Federico Di Francesco ...