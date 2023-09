Atalanta-Monza sabato 02 settembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il Gewiss Stadium apre i battenti per la prima volta nella nuova stagione e trasarà una gara tra due squadre che hanno vissuto un inizio di campionato contraddittorio. I bergamaschi costretti a due trasferte consecutive hanno prima convinto nel 2-0 sul campo del Sassuolo ma non hanno lasciato una buona impressione nella InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Di seguito, le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini(3 - 4 - 2 - 1)...L'di Gian Piero Gasperini ospiterà al Gewiss Stadium di Bergamo ildi Raffaele Palladino , per uno dei vari incroci lombardi presenti nel nostro campionato. Due squadre attualmente ...L'atteso big match del sabato, valido per la terza giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Napoli e la LazioOltre ad, l'altra sfida che chiude il sabato della terza giornata del campionato di Serie A è quella che vede affrontarsi il Napoli campione d'Italia in carica e la Lazio. Rudi Garcia (...

Atalanta-Monza in tre curiosità Atalanta

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Monza, match valido per la terza giornata di Serie A il cui calcio d'inizio avverrà alle ore 20:45: prima da titolari per De Ketelaere e Scamacca Dopo le sfide di ...La terza giornata della Serie A 2023/2024 prosegue alle 20.45 con Atalanta-Monza e Napoli-Lazio.