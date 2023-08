Associazione Mondragone Bene Comune | Un’Amministrazione tra Tutor e Tutore

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 31 agosto 2023)è senz’altro una “città a misura di auto”. E’ una città dell’automobile e dei combustibili fossili, è una città intasata, inquinata, dove lo spazio per le persone (cioè per la socialità, lo scambio, l’attività fisica e la cultura, tutte le cose per le quali vale la pena vivere) è ridotto ai minimi termini. L’AMBC da anni spinge per una diversa mobilità urbana più sostenibile e più dolce, in cui pedoni e ciclisti possano avere la priorità e in cui i bambini possano tornare a giocare per strada respirando aria pulita. Nei 5 anni che abbiamo alle spalle abbiamo proposto: pedonalizzazioni, strade scolastiche e limite a 30 km/h su tutte le strade del territorio, non essendoci strade a quattro corsie, due per ogni senso di marcia quali assi a scorrimento veloce (di recente alla Camera dei deputati è stato presentato il disegno di legge ...