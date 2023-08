Asl Benevento | firmato Protocollo di Intesa per l’Inclusione nel Mondo dello Sport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’Azienda Sanitaria Localeè lieta di annunciare la firma di un importantedicon la Società Rugby FactoryASD e l’Associazione Italiana Persone Down di, per promuovere l’integrazione dei soggetti disabili nel. L’accordo, in linea con la strategia inclusiva dell’ASL, rappresenta un passo significativo verso l’integrazione sociale e l’opportunità per tutti di partecipare attivamente all’attivitàiva. Ilprevede un impegno congiunto dei vari partner nell’organizzazione e nella promozione di iniziativeive che favoriscano la partecipazione delle persone con disabilità. L’obiettivo principale ...

... la disparità con la zona costiera aumenta anno dopo anno diventando così una situazione complessa e di non facile risoluzione...' E il Presidente Alfredo Lavorgna continua: 'L'di...... ha inviato agli enti competenti, in dettaglio: al Dipartimento Arpac Provinciale die al direttore del Dipartimento, Elina Antonia Barricella; al direttore Generale dell'di, ...... ma in realtà emerge in tutta evidenza la debolezza del sistema 118 delladiche sul codice rosso impiega un'ora per garantire la presenza del medico su pazienti ad elevato rischio di ...

ASL Benevento. Chiusura provvisoria del Poliambulatorio di via XXIV Maggio Ottopagine

Missione compiuta: il patrimonio culturale di Benevento è stato protagonista di una corposa attività di promozione via social grazie a #LongobardExperience, iniziativa digitale promossa in partnership ...Nuovi vuoti nella rete territoriale dell’Asl Benevento per l’organico medico. Dimissioni per tre medici assistenza primaria, uno del distretto territoriale di Benevento; un altro del distretto Alto Sa ...