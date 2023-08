Ascolti TV | Mercoledì 30 Agosto 2023

(Di giovedì 31 agosto 2023) Scusate se Esisto Nella serata di ieri,30, su Rai1 la commedia Scusate se Esisto! ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la serie Beyond Paradise ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Lato Oscuro della mia Famiglia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Per gli Europei di Pallavolo Femminile Italia- ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Vanguard – Agenti speciali ha intrattenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 La Rivincita delle Sfigatre ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Giovanna d’Arco ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Livesegna .000 ...

... che sta attraversando un periodo dinon brillanti. Dopo una fase di grande crescita e ... scrivendonella sua prima nota allo staff della CNN: "Siamo di fronte a pressioni da ogni ...... per un totale di sei episodi trasmessi due alla volta, eprossimo, 6 settembre, andrà in onda l'ultimo attesissimo appuntamento. In attesa di scoprire come sono andati glidella ...E' la miniserie tedesca, record diin Germania, "Il lato oscuro della mia famiglia", in onda30, giovedì 31 agosto e sabato 2 settembre alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai ...