Ascolti tv ieri | vola Zona Bianca | Techetechete' battono Paperissima Sprint

(Di giovedì 31 agosto 2023) Glitv di, mercoledì 30 agosto 2023, hanno fatto registrare in prime time per il film Scuate se Esisto! su Rai1 un netto di 2.375.000 spettatori pari al 15.6%. Su Canale 5 la serie Beyond Paradise ha raccolto 1.306.000 spettatori pari al 9.5% di share. Ottimo risultato persu Rete 4: 1.123.000 spettatori, 8.8% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Il Lato Oscuro della mia Famiglia 664.000, 4.8% Italia 1 Vanguard Agenti Speciali 1.059.000, 6.8% Rai3 La Rivincita delle Sfigate 411.000, 2.6% La7 Giovanna d'Arco 567.000, 4.3% Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 324.000, 2.4% NOVE Ladyhawke 418.000, 2.9%. IN AGGIORNAMENTO

