Ascolti tv | i dati di mercoledì 30 agosto 2023

(Di giovedì 31 agosto 2023) Idi ieri sera Nella serata di ieri,30, su Rai Uno il film Scusate se Esisto! ha coinvolto 2.375.000 spettatori pari al 15.6%. Su Canale 5 la serie Beyond Paradise ha raccolto 1.306.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Lato Oscuro della mia Famiglia si ferma a 664.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Vanguard – Agenti speciali ha coinvolto 1.059.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 La Rivincita delle Sfigate ottiene 411.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 1.123.000 spettatori con l’8.8% di share. Su La7 Giovanna d’Arco ha registrato 567.000 spettatori con uno share del 4.3%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

