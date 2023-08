Armi in via Torricelli a Napoli | in manette 35enne

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023)in vianel Quartiere diPianura. Trovate una doppietta a canne mozze, coltelli, radio e una mascherain via, in. I carabinieri della stazione di Pianura e quelli del Reggimento Campania hanno arrestato V. C., già noto alle forze dell’ordine. Lo rende nota un breve comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di. Durante una perquisizione nella sua abitazione in Via Evangelista, i militari hanno rinvenuto un fucile a canne mozze con matricola abrasa e 3 coltelli a serramanico. Hanno ancora trovato manganelli telescopici, una maschera e diversi walkie talkie. Ilè in carcere, in attesa di giudizio. ...