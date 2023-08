Arisa cacciata dalla Rai dopo le foto senza veli? L’azienda non è contenta | la decisione

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 31 agosto 2023) Come tutti avranno avuto modo di vedere,si è resa protagonista di un post alquanto provocatorio in cui si è mostrata totalmentee questo sembra aver indignato la Rai. Molto presto, infatti, la cantante si accingerà ad accomodarsi tra i banconi di The Voice Kids, il programma musicale incentrato sui bambini. Ebbene, L'articolo proviene da KontroKultura.