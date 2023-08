Argentina | i convocati di Scaloni | c’è Beltran

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il Ctha diramato la lista deidell’in vista dei prossimi incontri per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 contro Bolivia ed Ecuador Il Ctha diramato la lista deidell’in vista dei prossimi incontri per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 contro Bolivia ed Ecuador. Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta), Walter Benitez (Psv), Franco Armani (River Plate). Difensori: Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Betis), Gonzalo Montiel (Nottingham Forrest), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Otamendi (Benfica), Christian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Lione), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (Villareal), Lucas Esquivel (Atletico ...

