Si tratta di un uomo di 40 anni della provincia di Napoli, avrebbe messo a segno truffe tra Lucca, Siena e FirenzeCi si può aspettare una ulteriore circolazionestagione fredda, come accade per i virus respiratori in generale. Quindi proteggeree fragili è importante poiché molti non sono andati ...La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli , fondata nel 1993 dal M.° Gaetano Russo,sua lunga ... nei musei, nelle scuole, ovunque possibile, coinvolgendo migliaia di giovanissimi, ragazzi,. ...

Anziani nella trappola del finto avvocato: arrestato il truffatore LA NAZIONE

Si tratta di un uomo di 40 anni della provincia di Napoli, avrebbe messo a segno truffe tra Lucca, Siena e Firenze ...Un uomo di 40 anni di Napoli residente a Napoli è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa aggravata e furto con destretta ai danni di diverse persone anziane fra cui una donna di 88 ann ...