Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 31 agosto

(Di giovedì 31 agosto 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Zuleyha assiste a un incontro in cui il procuratore, il signor Vedat, il capo della gendarmeria e Demir, esaminano insieme l’omicidio della signora Hunkar. I sospetti cadono su Behice, tanto da accusarla davanti alle signore durante una riunione al circolo. Fekeli assiste alla scena ...

Terra amara, anticipazioni 31 agosto: Zuleyha sospetta di Behice Mediaset Infinity

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Demir dal cast della soap opera ...Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara, in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un ritorno di fiamma che vedrà protagonisti Zuleyha e Demir. Tra i due si ...