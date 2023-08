e il Forum: il Forum', già sold out, previsto sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano), sarà l'unico evento live della cantautrice nel 2023. Uno show unico in cui il pubblico ...Sulla scia del successo di ' Bellissima ' e ' Mon Amour ',si conferma laincontrastata del 2023. La cantante di Amici, dopo aver conquistato le classiche radiofoniche e di vendita, è pronta a lanciare il nuovo album di inediti....Chiamatela, tormentone, come volete. "Italodisco" dei The Kolors si prende tutto quanto. Va a Stash e ... Oltre ai The Kolors , hanno ritirato i premi anche, per il brano più eseguito in ...

Annalisa, la regina dell'estate torna con un nuovo album TGCOM

Annalisa annuncia il nuovo album di inediti, " E poi siamo finiti nel vortic e", che verrà pubblicato il 29 settembre.Annalisa, la regina dei tormentoni che ha fatto ballare tutti, sui social e non solo, arriva con un nuovo album di inediti E poi siamo finiti nel vortice, in uscita il 29 settembre.