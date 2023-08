Andrea Giambruno | tutte le frasi scivolose che hanno scatenato la polemica

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Non sono di sinistra” aveva tenuto a precisareall’indomani della vittoria alle elezioni della compagna, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Non è di sinistra e di certo non è neppure politicamente corretto il giornalista Mediaset. Da quando la salita al potere di Meloni ne ha accelerato la carriera giornalistica,si è fatto notare per dichiarazioni diciamo discutibili: dal complottismo ambientale al victim blaming, tutti gli scivoloni del First Gentleman d’Italia.: inaccettabili dichiarazioni sulla violenza di genereconduce il talk show di Rete 4 Diario del giorno, salotto pomeridiano legato al Tg 4, dove il giornalista, affiancato da autorevoli ospiti, commenta le notizie del giorno. La ...

Dopo tanto chiacchiericcio mediatico, alla fine la replica più ficcante alle dichiarazioni improvvide di, giornalista Mediaset e first - gentleman del premier Giorgia Meloni il quale aveva dichiarato che 'se le donne non si ubriacano non rischiano di finire nelle mani del lupo' in ...Riferendosi alla polemica che nei giorni scorsi ha coinvolto il compagno della premier,, l'ex sindaco ha detto: 'Le dichiarazioni disono molto imbarazzanti. Ma come le ...E chissà se nel decalogo delle scelte infauste che facilitano lo stupro , le molestie sessuali e altre forme di depredazione,, conduttore di Diario del Giorno , includerebbe 'evitate lo svenimento' e altre forme di malore che fanno perdere conoscenza alle donne. Potrebbe accadere, per esempio, che se ...

Andrea Giambruno, durante il suo programma in onda su Rete 4, riguardo al caso della ragazza di 19 anni stuprata da un ...Anche Chiara Ferragni e Ornella Vanoni si schierano contro le parole di Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni.