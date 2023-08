Ambiente | Zucconi Fdi | ' bene prossimo decreto per rinviare blocco auto diesel'

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "che il governo Meloni abbia mostrato l'intenzione di presentare, nelCdm, unperildei motorieuro 5 previsto per il 15 settembre. In questi mesi, infatti, il ministro Pichetto Fratin e il ministro Fitto hanno lavorato di concerto per aiutare la vita di tanti cittadini che si sarebbero trovati limitati anche nel poter recarsi sul posto di lavoro". Lo afferma in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo. "La decisone presa dall'Europa ci è da subito sembrata troppo repentina, ed è nostra intenzione dimostrare che mettendo in campo politiche adeguate ambientali, lavorando anche alla sostituzione dei vecchi impianti energetici e dei mezzi ...

A coordinare la preparazione del team è Camillo, coach e plurititolato velista di Palau, ... sport che raggruppa in sé tanti insegnamenti come il rispetto per l'e la disciplina , ...A coordinare la preparazione del team è Camillo, coach e plurititolato velista di Palau, ... sport che raggruppa in sé tanti insegnamenti come il rispetto per l'e la disciplina, valori ...... composto dai tecnici, l'architetto Elena Trento, l'architetto Valentino, il geometra ... facendo coesistere tuttavia nel contempo tali richieste con l'esigenza di salvaguardare l'e la ...

Ultimo'ora: Ambiente: Zucconi (Fdi), 'bene prossimo decreto per ... La Svolta

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Bene che il governo Meloni abbia mostrato l’intenzione di presentare, nel prossimo Cdm, un decreto per rinviare il blocco dei motori diesel euro 5 previsto per il 15 sette ...