Amalfi | i dettagli della truffa sventata da 13mila euro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa detto di essere l’avvocato che avrebbe dovuto salvare dall’arresto il figlio coinvolto in un incidente e senza copertura assicurativa dell’auto iltore che era riuscito a farsi consegnare soldi e gioielli per un valore di 13.000 € da un anziano di. Laè stata peròdai carabiniericompagnia guidati dal capitano Alessandro Bonsignore che, allertati da una serie di chiamate di emergenza per analoghi tentativi di, hanno intensificato i controlli del territorio arrivando a fermare il ventiquattrenne Michele Tulanti, originario di Caserta con precedenti analoghi per tentativi di. Il ragazzo era appena sceso dall’abitazione dell’anziano che, dal balcone, ha segnalato ai carabinieri il ...

Per maggioriclicca qui Living Dinosaurs a Caserta A Caserta la mostra più grande d'Europa ...Concerto Alex Britti e Capodanno Bizantino Tre giorni di eventi per l'edizione numero XXIII ...Per maggioriclicca qui Living Dinosaurs a Caserta Dal 12 agosto a Caserta la mostra più ... Concerto Alex Britti adGrande attesa per il concerto del cantautore romano, tra i maggiori ...... è stato orribile e non vorrei scendere in ulteriori. Ne ero appena uscito quando ho ... The Equalizer 3 è girato in parte lì e in parte tra Napoli,e Atrani. Gli ho detto subito che da ...

Dall'Italia - Vi portiamo in Costiera Amalfitana: ospitalità raffinata Identità Golose Web

In alternativa puoi fare clic per negare il consenso o accedere a informazioni più dettagliate e modificare le tue preferenze ... luogo venerdì 1 settembre alle ore 9 in Cattedrale ad Amalfi. La ...In alternativa puoi fare clic per negare il consenso o accedere a informazioni più dettagliate e modificare le tue preferenze ... Lo speciale bollo è stato richiesto dall'Amministrazione Comunale di ...