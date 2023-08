Altro incidente sul lavoro | operaio muore folgorato da cavi alta tensione

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ennesimosulche si verifica nel nostro Paese, unè mortoandando a finire contro idell’Purtroppo per undi 46 anni non c’è stato assolutamente nulla da fare. Una morte orribile per un uomo che ha sconvolto una intera comunità. Il tutto si è verificato a Castel di Sangro (provincia dell’Aquila). Unsulche sconvolge il nostro Paese. Secondo quanto riportato da fonti e media locali pare che l’sia rimastoe sia deceduto dopo aver urtato alcunidell’. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comUna morte ...

... il braccio destro di Prigozhin, come lui rimasto ucciso il 23 agosto in unaereo. Il co -...ha dato il nome all'esercito privato."Potrei dire che uno era il mio presidente e l'era il ......si è verificato l'è stata momentaneamente chiusa in via preventiva. La tragedia di Olbia: esploso un camper, morto un bimbo. La cronaca italiana, nelle scorse ore, ha riferito di un...Gli operatori sanitari hanno tentato di prestare le prime cure, ma non hanno potuto fareche ... E sempre ad agosto il 75enne Vittorio Scarpel è morto in uncon il suo trattore mentre ...

Un altro incidente con ciclista coinvolta a Milano, oggi: auto si ribalta, abbatte un palo che a sua volta travolge donna in bici Corriere Milano

Brandizzo – La Regione Piemonte ha proclamato una giornata di lutto regionale dopo il grave incidente ferroviario di questa notte dove hanno perso la vita 5 operai a Brandizzo Con questa decisione la ...Il film di Michael Mann, appena presentato al Festival di Venezia 2023, è una storia divisa in due, che trova il punto di equilibrio tra la determinazione di Enzo Ferrari a far trionfare le sue auto e ...