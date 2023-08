(Di giovedì 31 agosto 2023) BELLA, VERSATILE, PRODIGIOSA: l'è una pianta che viene impiegata in campo erboristico e fitoterapico, oltre che in ambito alimentare e cosmetico. Nel corso degli anni, all'sono state ...

PER UNA DEPURAZIONE NATURALE E PER L'INTESTINO PIGRO: il gel d'è ottimo come lassativo. Infatti, le molecole, dette antrachinoni, agiscono direttamente sulla mucosa intestinale, aumentando ...Infine, vi sono quelle formule che contengono nutrienti ed elementi a base naturale: dall'all'olio di cocco passando per l'ortica o la bardana che prevengono la caduta dei capelli e ...Un prodotto 'classico' e sempre efficace è il gel di, dall'azione rinfrescante e lenitiva, utile per idratare a fondo la pelle e per nutrirla in modo naturale. Ricordiamoci anche di bere in ...

Aloe vera, l'alleata di bellezza perfetta per il post-vacanze TGCOM

Ottima per il detox, questa pianta è ideale per lenire le piccole scottature, ed è un vero concentrato di virtù benefiche ...