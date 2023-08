Alluvione | la promessa di Figliuolo | “Rimborsi fino al 100%”

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Vogliamo perimetrare bene i danni da ristorare, per arrivare aialcome ha detto la presidente Meloni” sono le parole del commissario alla ricostruzione postFrancesco, dopo l’incontro in Regione Emilia-Romagna con le parti sociali.Emilia-Romagna: le parole di“Stiamo affinando insieme alla Regione tre ordinanze, una per i L'articolo proviene da Il Difforme.