Alluvione | Figliuolo promette il 100% delle risorse E Bonaccini rilancia | Subito 1 miliardo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il commissario straordinario all', Francesco Paolodi sbloccare ildestinate all'Emilia Romagna. Ma intanto il governatore Stefanochiedendodi euro.oggi ha incontrato i componenti del Patto per il Lavoro: "C'è stato un ottimo confronto a parte le relazioni tra la struttura Commissariale e la regione - ha detto il commissario - abbiamo un obiettivo comune, mettere a posto ciò che è successo dopo l'allouvione, vogliamo lavorare bene seguendo i principi della sana amministrazione: trasparenza, legalità efficienza". "Siamo soddisfatti per l'ordinanza appena emanata che va a ristorare i Comuni, che ...

Così il commissario alla ricostruzione postdopo l'incontro in Regione Emilia - Romagna con le parti sociali. "C'è richiesta di più risorse per famiglie e imprese. Quando avremo ......assicurato che la struttura è al lavoro per rimborsare al 100% tutti coloro rimasti coinvolti dall', come promesso dal Governo. Conferenza stampa oggi a Bologna di Francesco Paolo, ...... una per i soggetti attuatori, una per le famiglie e una per le imprese " si leggono sull'Ansa le parole del commissario alla ricostruzione postFrancesco, dopo l'incontro in ...

Alluvione, summit in Regione. Il commissario Figliuolo assicura: "Rimborseremo famiglie e imprese al 100%" ForlìToday

"È inutile che io adesso venga a dare delle date. Non abbiamo date perché stiamo per mettere a punto le piattaforme e le procedure, dopo di che arriveranno le richieste e noi, con quello che abbiamo, ...L'incontro questa mattina con Bonaccini e i componenti del Patto per il lavoro e per il clima. L'annuncio: “In arrivo la piattaforma con le specifiche tecniche per gli indennizzi” ...