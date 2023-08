Allerta alimentare | questi cibi aumentano il rischio di infarto | attenzione massima

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 31 agosto 2023)popolariche compri sempre al supermercato: sembrano sani ma sono pericolosi. L’è una delle principali cause di morte nei paesi occidentali. Dobbiamo stare veramente attenti a questo nemico ma per prevenirlo è molto importante quello che mangiamo. In questo articolo ti parleremo proprio di queiche mettono a grossoil tuo cuore ed in generale il sistema cardiocircolatorio in modo tale che tu possa evitarli e vivere una vita sana e lunga. Il nostro cuore ed il nostro sistema cardiocircolatorio sono sempre sottoposti ad un grosso stress.nemici del cuore – grantennistoscana.itViviamo in una società che non è a misura d’uomo e quindi lo stress ...