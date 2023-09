Allenamenti per il secondo trimestre di gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 31 agosto 2023) Se laè fisiologica e il ginecologo ha dato il via libera allo svolgimento dell’attività fisica, anche nelpotrete proseguire con i vostri, fermo restando che, crescendo il pancione – e in questo periodo potreste vederlo letteralmente esplodere! – gli esercizi da eseguire variano e diventano via via meno impegnativi e più “morbidi”. Nelle settimane che vanno dalla 14a alla 27a – il, appunto – sono quindi da prediligere gli esercizi a corpo libero, in modo da poter mantenere attivo il tono muscolare di glutei, gambe, addominali e braccia. A questi si può abbinare una leggera attività cardio, come il nuoto o la passeggiata all’aria aperta. ...