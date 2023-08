All’asta la Maserati che fu di Berlusconi | quanto vale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’eredità di Silvionon è soltanto quella che i cinque figli del Cavaliere hanno ricevuto dai testamenti del compianto ex presidente del Consiglio e che hanno “diviso” con Paolo, Marcello Dell’Utri e Marta Fascina, ma va ben oltre. Sì, perché a quasi tre mesi dalla morte del leader di Forza Italia c’è ancora qualcosa del patrimonio diche è ancora “senza proprietario” e che presto potrebbe trovare una nuova casa. Parliamo dellaV8 blindata che fu del Cavaliere e che dal prossimo 2 settembre verrà messasu Giusti Aste. Il ricavato della vendita dell’auto, così come quelle di tanti altri cimeli presenti, verrà in parte devoluto alla ricerca scientifica per le malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari del ...