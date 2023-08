Allarme supplenti nella scuola | sono oltre 200mila Uil | Il problema è nazionale

(Di giovedì 31 agosto 2023) Una cattedra su due scoperta epronti a riempire i tanti vuoti del nuovo anno scolastico . I posti disponibili per le immissioni in ruoloper il 2023-2024 81mila ma, calcoli alla mano dei sindacati, metà delle cattedre resterà senza docente. «Un danno per i precari, ma soprattutto per gli alunni». Il segretario generale Uil, Giuseppe D’Aprile, lo dice chiaramente:...

Scuola. Allarme supplenti, una cattedra su due scoperta: 'Così non ... Lo Strillone

