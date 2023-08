Alfa Romeo - Nuova 33 Stradale | orgoglio italiano - VIDEO

(Di giovedì 31 agosto 2023) Come spiega Alejandro Mesonero-Romanos, capo del design dell', la33è "un vero e proprio manifesto di bellezza essenziale: poche linee, sensuali e allo stesso tempo potenti capaci di suscitare desiderio e forti emozioni". I richiami alla prima 33sono molto marcati, ma lo stile della vettura è estremamente moderno, con dettagli sinuosi affiancati da parti più aggressive, a cominciare dal posteriore. Davanti, oltre al nuovo scudettotridimensionale ricavato nei listelli di fibra di carbonio (a richiesta si può avere anche il classico Trilobo) si notano alcuni lineamenti della 33/2, come la "V" che caratterizza il cofano. I fari integrano delle prese d'aria che separano i flussi indirizzandoli verso il radiatore, mentre uno ...

In territorio positivo(+35,1%), Jeep (+33,4%), Lancia (+8,1%) e Maserati (+7,3%). In calo Peugeot ( - 3,9%), Opel/Vauxhall ( - 1%), Fiat ( - 4,9%), Citroën ( - 17,2%) e DS ( - 5,2%). I ...Nella vicina Arese, l'presenta la nuova supercar 33 Stradale alla presenza di Bottas e Zhou, e Pierre Gasly prende parte all'evento di Kappa nel cuore di Milano: "Ho vinto il Gp d'Italia ...Intanto,ha preparato una sorpresa: la fuoriserie 33 Stradale in soli 33 esemplari (biturbo V6 da oltre 620 cv o configurazione elettrica con più di 750 cv). Il costo si aggirerebbe oltre ...

Alfa Romeo 33 Stradale, hypercar milionaria anche elettrica Il Sole 24 ORE

Trentatre e non più di 33, esclusa la “numero zero”. Parola di Jean Philippe Imparato, il numero uno di Alfa Romeo che al Museo del Biscione di Arese ha svelato la nuova 33 Stradale, erede dell’icona ...Tom's Hardware vive grazie al suo pubblico. Quando compri qualcosa dai nostri link, potremmo guadagnare una commissione. Scopri di più L’ Alfa Romeo 33 Stradale è finalmente stata svelata, segnando la ...