Alfa Romeo 33 Stradale | torna la supercar della leggenda Ed è anche elettrica – FOTO

(Di giovedì 31 agosto 2023) Trentatre e non più di 33, esclusa la “numero zero”. Parola di Jean Philippe Imparato, il numero uno diche al Museo del Biscione di Arese ha svelato la nuova 33, erede dell’icona degli anni Sessanta, forse una delle più belle autostoria. Di sicuro quella nuova – alla qualeha cominciato a lavorare nel luglio del 2021 e la cui intera produzione, 33 esemplari appunto, era già stata venduta nell’autunno dell’anno successivo – ha poco da invidiare a quella “vecchia”. È rossa, è bella ed è italiana. E sarà: finora appena una manciata di clienti ha già confermato di volerla a zero emissioni, equipaggiata con un sistema da 750 Cv, con un’autonomia attorno ai 450 chilometri, con una velocità ...

Intanto,ha preparato una sorpresa: la fuoriserie 33 Stradale in soli 33 esemplari (biturbo V6 da oltre 620 cv o configurazione elettrica con più di 750 cv). Il costo si aggirerebbe oltre ...L'33 Stradale è finalmente stata svelata , segnando la fine dell'epoca delle supercar a motore centrale alimentate a benzina e inaugurando una nuova era elettrificata. Per la prima volta dall'...

Ispirata all'omonimo capolavoro del 1967, sarà prodotta in soli 33 esemplari. Rappresenta la sintesi del nuovo corso Alfa Romeo: da una parte produrre auto destinate a scalare i mercati, dall'altra es ... L' Alfa Romeo 33 Stradale è finalmente stata svelata, segnando la ...