Alcol | in Italia 1 | 3 mln 11-25enni bevitori a rischio | 620mila sono under 18

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 31 agosto 2023) MILANO – Quanto è diffuso il consumo difra i giovanissimi in? Il tema è sotto i riflettori in questi giorni, sull’onda del dibattito scatenato in relazione agli ultimi fatti di cronaca, episodi di violenza che hanno coinvolto adolescenti e nelle cui ricostruzioni è entrato in gioco anche il fattore. A scattare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Testosterone: come e perché gli alimenti lo influenzano Il consumo moderato di vino e birra aiuta in età anziana Assunzionee volume del cervello: c’è un legame?problema al femminile, il report Social media e salute mentale: è allarme?