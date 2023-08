Al via a Ponte di Legno gli Europei di pattinaggio artistico

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il presidente della FISR, Sabatino Aracu: "In Val Camonica il nostro tempio". BRESCIA - Con la cerimonia di apertura hanno preso il via i CampionatidiSenior, Junior, Cadetti e Jeunesse adi, nel cuore della Val Camonica. A presentare ufficialmente il campi

... la corsa urbana organizzata da Verona Marathon Team e che prenderà ilsabato 2 settembre alle ... che parte dalla Basilica di San Zeno, attraversa Castelvecchio e il suosull'Adige fino ad ...... lache per cinque secoli fu il collegamento tra la pianura lombarda, la Svizzera e la Francia. ... Uno dopo l'altro si susseguono i paesini Walser di, Brendo, Grovella, Canza, Sotto Frua e ...... ufficialmente residente nelle Marche ma che negli ultimi tempi soggiornava all'Hotel Savio in... A ridosso dell'area esterna di un bar molto frequentato che si trova non lontano dalnuovo, ...

Sabato 2 settembre, concerto di Max Pezzali al Circo Massimo - rete ... ATAC Roma

2 minuti per la lettura BRESCIA (ITALPRESS) – Con la cerimonia di apertura hanno preso il via i Campionati Europei di pattinaggio artistico Senior, Junior, Cadetti e Jeunesse a Ponte di Legno, nel cuo ...Il Comitato tecnico regionale respinge all’unanimità la documentazione di Superba. Ora l’azienda ha dieci giorni per convincere gli esperti o la pratica ...