Al Ittihad vs Al-Hilal – probabili formazioni

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il match clou della quarta giornata della Saudi Professional League si terrà venerdì 1 settembre sera quando Ale Al-si affronteranno allo Stadio Principe Abdullah Al Faisal. Non essendo riusciti a vincere nessuno degli ultimi sei incontri tra le due squadre, i padroni di casa arriveranno a questo fine settimana con l’obiettivo di superare le Onde Blu e continuare a mantenere il loro record del 100% in questa stagione. Il cacio di inizio di Alvs Al-è previsto alle 20 Anteprima della partita Alvs Al-a che punto sono le due squadre AlL’Alha mantenuto il suo perfetto inizio della campagna della Saudi Professional League 2023-24 con una vittoria per 3-0 sull’Al-Wehda ...

...è ancora a secco di gol con l'AlNella quarta giornata del campionato della Saudi Pro League poche sorprese nei risultati se non che Benzema si è fatto male nella sfida con l'Al. La ...... il fondo sovrano saudita, che nelle scorse settimane ha rilevato il 75 per cento delle quattro squadre più importanti del Paese (Al -, Al - Nassr, Al -e Al - Ahli). Non solo il calcio&...... partita in corso di svolgimento ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE Abha - Al Feiha 17:00 Al Wehda - Al -FC 20:00 Al -- Al - Ettifaq 20:00 Al - Raed - Al Riyadh 20:00 ARGENTINA ...

L'Al Ittihad vince ancora, ma Benzema va ko. L'Al Hilal passa senza Neymar e Milinkovic La Gazzetta dello Sport

Al Ittihad e Al Hilal si affrontano in una sfida che potrebbe già essere indicativa per la lotta al titolo nella Saudi Pro League. La squadra di Benzema è infatti al primo posto e ha finora raccolto 4 ...Ecco tutti i risultati della quarta giornata di Saudi Pro League 2023/24 e la classifica. Restano Al Ahli ed Al Ittihad davanti.