Al Festival di Venezia | il Dogman di Luc Besson commuove fino alle lacrime

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Ovunque ci sia un infelice, Dio invia un cane”. Ci voleva il redivivo regista francese Lucper spararci una siringata di adrenalina e a farci piangere come fontane., in Concorso a80, non va affatto confuso con l’omonimo film di Matteo Garrone del 2018. Altra idea canina (per il regista romano un corollario quasi metafisico, qui simbolo centrale di giustizia e bontà tra esseri viventi), ma stessa spinta poetica ad un controllo personale e totale dell’opera filmica.inizia con foga da thriller con possibile serial killer. Falsa pista intuitiva per capire chi è quel tizio sinistro, ferito, emaciato e travestito da Marilyn (Caleb Landry Jones) che in una notte di pioggia nel New Jersey guida un camion pieno di cani e viene arrestato dalla polizia. A dirimere l’identità dell’uomo arriva la ...

Luc Besson è tornato ed è quello dei tempi d'oro. " Dogman ", il suo nuovo film presentato in anteprima mondiale in concorso aldi2023, è quel che si dice un titolo con tutte le caratteristiche per diventare nel tempo un cult, proprio come altri da lui firmati in precedenza, tipo "Nikita" e "Léon" . "Dogman" ...Dal Comandante al Commendatore. A80 dopo l'ammiraglio Todaro/Favino del film di Edoardo De Angelis giunge Ferrari il film, in ... Ma si sa, in undove servono "autori" a uno come Mann " ...... abbiamo letto (tutto!) il suo libro: ecco perché non sta in piedi di Nina Verdelli2023, tutti i look (e i nostri voti) della cerimonia di apertura di Federico Roccadi2023,...

Festival Venezia, e' il giorno di "Ferrari" di Michael Mann - Spettacolo - Ansa.it Agenzia ANSA

Il regista francese, per la prima volta al Lido, porta in concorso una storia di sofferenza e devozione con un antieroe ai margini della società. A proteggerlo solo i suoi cani. «Due cose ci possono s ...Luc Besson fa il suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia con un film che racconta un forte disagio interiore ma anche un grande amore per gli animali. Si intitola Dogman il suo ultimo lavoro che ...