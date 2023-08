(Di giovedì 31 agosto 2023) Per celebrare i 100 anni del Festival Lirico più popolare al mondo, l'diha inaugurato la stagione con una nuova produzione di "" firmata da Stefano Poda e diretta da Marco Armiliato, ...

...con una nuova produzione di "" firmata da Stefano Poda e diretta da Marco Armiliato, con Anna Netrebko nelle vesti dell'eroina verdiana. Un'opera che Rai Cultura ripropone giovedì 31 agosto

“Aida”, alle 21.15 su Rai 5 l’opera dall’Arena di Verona: ecco le anticipazioni Globalist.it

In prima serata su Rai 5 la struggente storia d'amore tra l'etiope Aida e l'egiziano Radamès. Conduce Milly Carlucci con la partecipazione di Alberto Angela e Luca Zingaretti ..."Aida," un’opera che Rai Cultura ripropone giovedì 31 agosto alle 21.15 su Rai 5. È Milly Carlucci a condurre la trasmissione con la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti.