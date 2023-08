Ahsoka | la recensione del terzo episodio | una Jedi non convenzionale

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ladi1x03, puntata di transizione dove Forza, fiducia e addestramento sono i cardini portanti della narrazione, spingendo avanti la trama orizzontale nella misura adeguata a convincere e intrattenere. Nel timing,sembra procedere per sottrazione. Da un pilot lungo 55 minuti siamo passati a un secondodi 44, per poi arrivare a questodi 37 minuti - di cui appena 31 effettivi. The Mandalorian ci ha abituato a questi eclettici minutaggi, pensati appositamente per l'apparato streaming Disney+ e cuciti addosso ai vari progetti a marchio Marvel o Star Wars, e il più delle volte bisogna ammettere che funzionano discretamente bene. Serve solo capire cosa si vuole raccontare e quanto effettivamente questo o quelsiano cruciali per la trama ...