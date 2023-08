AEW | I possibili piani per Ricky Starks in vista di All Out CM Punk ci sarà o no?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 31 agosto 2023) Salvo cambiamenti dell’ultima ora, CMdovrebbe saltare All Out per via della sospensione comminatagli dalla AEW dopo quanto accaduto a Londra. Neic’era un match tra lui e, ma pare proprio che le cose andranno diversamente. Secondo quanto rivelato dallo stesso Tony Khan,presente nel prossimo episodio di Collision e li lancerà una sfida. Sfiderà“The Dragon” Steamboatpresente nel prossimo episodio di Collision e lancerà una sfida indi All Out. Secondo quanto postato sui social da Tony Khan,sfiderà il leggendario“The Dragon” Steamboat ad uno Strap Match ad All Out. Ricordiamo ...