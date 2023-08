AEW | Dynamite è stato riscritto all’ultimo minuto

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 31 agosto 2023) Parlando al Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha spiegato che l’ultima puntata diha avuto cambi significativi dovuti ai recenti eventi accaduti al di fuori dal mondo del wrestling. “Sapete che molto dello show di stanotte è? Saraya e Swerve sono stati tirati via a causa di malattie. So anche che alcuni ragazzi del Florida, incluso Omega, non sono riusciti a venire a causa dell’uragano, non potevano uscire per arrivare a Chicago. So che Jericho era lì, c’erano dei dubbi ma era lì. Questo è uno dei motivi per i quali sembrava che lo show fosse messo assieme, perché è andata così.” Inoltre Chris Jericho ha avuto un ruolo importante a Rampage dopo, siccome probabilmente cambierà l’obiettivo da ...