AEW | annunciato un torneo per determinare il prossimo sfidante al titolo Mondiale

(Di giovedì 31 agosto 2023) Durante l’episodio del 30 agosto di AEW Dynamite, il World Champion AEW MJF ha rivelato che undecreterà il suo. Il vincitore infatti sfiderà MJF per il Campionatoa New York City durante Grand Slam, che si terrà nella settimana del 20 settembre. Più tardi durante lo show, Roderick Strong si è inserito nele ha giurato di battere MJF. AEW ha confermato che ilinizierà il 6 settembre. Oltre a Strong, per il momento, nessun altro partecipante è statoper il. Zona Wrestling vi fornirà ulteriori informazioni man mano che saranno disponibili.

AEW Dynamite 30-08-2023 - Anteprima The Shield Of Wrestling

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un turbinio di notizie provenienti dal più grande show di sempre della All Elite Wrestling, AEW: All In London. Lo storico evento ha fatto registrare ...La Federazione di Jacksonville, però, è già pronta per il prossimo PPV di AEW All Out, che si terrà nel corso di questo weekend. Per l’occasione, nelle ultime ore, è stato annunciato che Jon Moxley ...