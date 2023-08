Adam Driver in Ferrari «batte» House of Gucci

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il film di Michael Mann, appena presentato al Festival di Venezia 2023, è una storia divisa in due, che trova il punto di equilibrio tra la determinazione di Enzoa far trionfare le sue auto e la sua complicata vita privata

Ecco le foto del red carpet veneziano per la presentazione dell'attesissimo film 'Ferrari'., protagonista del film, e Patrick Dempsey (che recita nel ruolo di Piero Taruffi) sono sul tappeto rosso. Questo pomeriggio sono stati protagonisti del photocall della pellicola dedicata a ...Era uno dei film piu' attesi del festival, e linterprete di Enzo,, ha accompagnato a Venezia il regista americano. Assente invece Penelope Cruz, che interpreta sua moglie. Il film e' ...torna alla Mostra, dove nove anni fa ha vinto la Coppa Volpi con 'Hungry Hearts' di Saverio Costanzo. E, dopo Gucci, interpreta un'altra grande figura italiana: è Enzo Ferrari nel film in ...

Il film di Michael Mann, appena presentato al Festival di Venezia 2023, è una storia divisa in due, che trova il punto di equilibrio tra la determinazione di Enzo Ferrari a far trionfare le sue auto e ...Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di “Ferrari”, il film di Michael Mann sul patron della mitica scuderia automobilistica. Girato in Emilia vede Adam Driver come protagonista.