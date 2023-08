Ad agosto l’inflazione cala al 5 | 5% ma ‘pesa’ ancora il carrello della spesa

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 31 agosto 2023) Continua are l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di2023, l`indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base annua, in calo dal +5,9% del mese precedente. I prezzi dei Beni alimentari, per la curacasa epersona registrano un ulteriore rallentamento in termini tendenziali (da +10,2% a +9,6%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d`acquisto subiscono un`accelerazione (da +5,5% a +7%). L`inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,7% per l`indice generale e a +5,2% per la componente di fondo.Prosegue, dunque, ad"la fase di rallentamento dell`inflazione (scesa a +5,5%) esua componente di fondo (+4,8%). La decelerazione su base annua dei prezzi ...