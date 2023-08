A un anno dall’apertura successo per Spadù – Pane e Spada | eccellenza di San Benedetto del Tronto

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Non è un tradizionale street food, non è un ristorante, non è un bistrot. Il locale fishfood di Sara Arena e Fabio Fantozzi è diventato un vero caso died è già entrato nella guida del Gambero Rosso. Sandel, 31 Agosto 2023 – A poco più di unè già un fenomeno di, acclamato dalla guida del Gambero Rosso. “”, nel centro di Sandel, non è un tradizionale street food, non è un ristorante, non è un bistrot. Gli ideatori Sara Arena e Fabio Fantozzi preferiscono definirlo “Refined street food contemporaneo”. L’idea dinasce dalla terra di origine di Sara Arena, la Calabria, dove vendono il ...